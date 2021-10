Noclegi jak z bajki. Odjechane miejsca na rodzinny wyjazd

Bajkowa Rabka-Zdrój

Rabka-Zdrój to świetne miejsce na wyjazd z rodziną. Jej atutem jest fantastyczna lokalizacja u stóp Gorców i Beskidu Wyspowego, a także fakt, że znajduje się tu jedno z piękniejszych polskich uzdrowisk. Naturalnym bogactwem Rabki jest solanka wykorzystywana w miejscowej tężni. Nie trzeba więc jechać nad morze, by wdychać jod – wystarczy pójść na spacer do Parku Zdrojowego. Podzielony na kilka stref stanowi miejsce, w którym można spędzić długie godziny.