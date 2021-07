Świętokrzyskie na weekend. Największe atrakcje

Góry Świętokrzyskie - jedno z najstarszych pasm górskich w Europie

Główną atrakcją regionu jest jedno z najstarszych pasm górskich w Europie, czyli Góry Świętokrzyskie. Chociaż nie należą do najwyższych, są niezwykle ciekawe – i to nie tylko ze względu na swój wiek. Są to jedyne góry leżące w środkowej części kraju poza pasmem Sudetów i Karpat. Dodatkowo zachwycają oryginalnym ukształtowaniem oraz urozmaicona fauną i florą.