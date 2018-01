Norwedzy drwią z Australijczyków. Poszło o ostrzeżenie przed atakami niedźwiedzi

Australijskie MSZ radzi swoim obywatelom udającym się do Norwegii, aby uważali na ataki niedźwiedzi polarnych. To spotkało się z szybką i sarkastyczną reakcją norweskich dyplomatów, którzy uważają ostrzeżenie za niedorzeczne.

Stworzony przez Australijski Departament Spraw Zagranicznych i Handlu specjalny serwis Smartraveller umieścił w połowie stycznia br. na swoich kontach na Facebooku i Twitterze nowe porady. Kierowane były do osób udających się do Norwegii i mówiły o atakach niedźwiedzi polarnych w tym skandynawskim kraju.

Do postu skierowanego do australijskiego departamentu, norweskie MSZ dołączyło zdjęcie ukazujące wypchanego niedźwiedzia polarnego przed Kancelarią Premier Norwegii Erny Solberg.

Serwis Smartraveller nie wyjaśnił w poście, że ostrzeżenie było skierowane do podróżnych przebywających lub mających zamiar udać się do Svalbard. To norweska prowincja w Arktyce, obejmująca swym zasięgiem archipelag Svalbard (jego największą wyspą jest Spitsbergen). Żyje tu ok. 2 tys. niedźwiedzi polarnych.