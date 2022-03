Nowa atrakcja europejskiego miasta. Będzie kosztować 130 mln euro

Do długiej listy atrakcji, która co roku ściąga do Paryża miliony turystów, będzie można wkrótce dopisać kolejną pozycję. W 2025 ma zostać otwarta pierwsza w stolicy Francji kolej linowa łącząca paryskie przedmieścia Villeneuve-Saint-Georges ze stacją Pointe du Lac w miejscowości Creteil, w regionie Île-de-France