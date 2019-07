Nowa słowacka atrakcja. Dla ludzi o mocnych nerwach

Między dwoma stromymi urwiskami w miejscowości Skalka pri Kremnici na Słowacji zawieszono most linowy. Wywołująca mocne wrażenia atrakcja zawisła na wysokości 70 m. Most w niektórych miejscach jest tak wąski, że można przechodzić nim tylko w jedną stronę.



Wiele osób dostałoby zawrotów głowy już na sam widok tak niebezpiecznej atrakcji, nie mówiąc już o skorzystaniu z niej. Most linowy w Skalka pri Kremnici od kilku dni wzbudza skrajne emocje. Wisząca ścieżka ma łączyć szlak Via Ferrata, na trasie którego jest o wiele więcej linowych ułatwień.

Przejście linowe zainstalowano niedaleko miasta Bańska Bystrzyca ok. 150 km. od polsko-słowackiej granicy w Chochołowie. Miłośnicy skrajnych wrażeń powinni wpisać to miejsce na listę swoich "must see". Taką survivalową przygodę szkoda byłoby przepuścić.