Nowa Zelandia. Koronawirus ponownie atakuje

Premier Nowej Zelandii, Jacinda Ardern ogłosiła w poniedziałek (24 sierpnia), że trzeci poziom systemu ostrzegawczego będzie obowiązywał w Auckland do 30 sierpnia. W innych miastach obowiązuje poziom drugi i wszyscy są zobligowani do noszenia maseczek w przestrzeni publicznej i komunikacji miejskiej.

Olivier Kubs: W tej chwili w Auckalnd obowiązuje trzeci poziom obostrzeń, który oznacza, że większość osób nie chodzi do pracy, pracuje zdalnie, albo ma przerwę. Generalnie z domu powinno się wychodzić tylko w ważnych sprawach np. do sklepu czy do lekarza. Oczywiście obowiązuje też dystans społeczny i trzeba nosić maseczki. Miasto nie jest całkiem zamknięte, ale życie mocno wyhamowało. Dla ludzi to bardzo trudna sytuacja.