Wakacje 2020. Nowe przypadki koronawirusa w Grecji. "To nie wina turystów"

Od 1 lipca do 16 sierpnia wakacje w Grecji spędziło ponad 2,5 mln zagranicznych turystów. Wiele krajów może pozazdrościć takiego wyniku w dobie pandemii, gdy duża część podróżnych zdecydowała się anulować swoje plany urlopowe.

Zgodnie z danymi przekazanymi przez grecką służbę zdrowia, COVID-19 wykryto u 615 turystów spośród 319 tys., których przebadano w ciągu ostatnich 6 tygodni. Czy to dużo? Nikos Hardalias, szef Urzędu ds. Ochrony Ludności, uważa, że nie. I mówi wprost, że wzrostowi liczby zachorowań nie są winni turyści.

"Czy turyści zagraniczni są winni wzrostowi liczby zakażeń w Grecji? Odpowiedź brzmi: kategoryczne nie. 83 proc. zachorowań to przypadki krajowe – wyjaśnił Nikos Hardalias. I dodał: "Powodem wzrostu jest tłok i nieprzestrzeganie przepisów sanitarnych. Grecja radzi sobie nie gorzej niż inne kraje. Otworzyliśmy turystykę bez znaczącego obciążenia systemu opieki zdrowotnej".

Rząd Grecji poinformował, że od 1 lipca granice ich państwa przekroczyło niemal 2,6 mln turystów. Ponad 2 mln z nich przyleciało do kraju samolotem (dane zebrano z 18 międzynarodowych greckich lotnisk), ponad 384 tys. przybyło lądem, a 140 tys. przypłynęło drogą morską.

Wśród 615 osób, u których zdiagnozowano koronawirusa, ok. 240 wciąż są chore lub znajdują się w kwarantannie (trwa w Grecji od 7 do 14 dni - w przypadku osób, które nie wymagają opieki medycznej). Ponad 300 urlopowiczów wróciło już do swoich krajów. Ponad 70 osób wciąż przebywa na terenie Grecji.