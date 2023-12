Nowa Zelandia. W krainie "Władcy Pierścieni", kiwi i rozgrzanych wulkanów

To słynny Shire ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia zamieszkany przez hobbitów. To tam nagrywano sceny do "Hobbita" i "Władcy Pierścieni", a także tzw. safety demo (zasady zachowania bezpieczeństwa na pokładzie samolotu) dla narodowego przewoźnika Air New Zealand. Wziął w nim udział sam Ellijah Wood. Nie trzeba być jednak fanem "Władcy Pierścieni", by docenić urodę nowozelandzkiego Shire. Reżyser Jackson szukając plenerów do filmu, podczas lotu śmigłowcem wypatrzył to gospodarstwo rolne w Matamata, gdzie na spektakularnych zielonych pagórkach pasły się śnieżnobiałe owce, i zdecydował, że to "to miejsce". Rząd zaangażował wojsko, by wybudowało wioskę hobbitów. W przeciwieństwie do podobnych planów filmowych na świecie, w Nowej Zelandii postawiono wyłącznie na naturalne materiały: kamień, drewno, skórę. Na terenie wioski jest tylko jedno sztuczne drzewo, do którego ręcznie doklejono tony liści. To jedna z wielu ciekawostek, które czekają na was w Hobbiton. Na mnie zrobił wrażenie.