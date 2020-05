Nowe kierunki linii Wizz Air. Będą loty z Katowic do Abu Dhabi

Linia lotnicza Wizz Air ogłosiła uruchomienie pięciu nowych kierunków z portu lotniczego w Abu Dhabi. Wśród nich jest także połączenie z polskim miastem. Do stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich polecimy z Katowic.

Jeśli tylko sytuacja na świecie na to pozwoli, to ze stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich od czerwca br. będzie można polecieć do Budapesztu i Bukaresztu, a od września br. do Kluż-Napoki, Sofii i Katowic.

Nowe kierunki od Wizz Air-a

Wizz Air to pierwsza tania linia lotnicza z Europy, która uruchomiła loty do Abu Dhabi.

- Nowe trasy to wyraz naszego zaangażowania w łączenie Abu Dhabi z najbardziej popularnymi miejscami na świecie. Są odzwierciedleniem odporności branży i jej zdolności do dalszej realizacji śmiałych planów, które pobudzą popyt konsumentów i doprowadzą do trwałego ożywienia rynku lotniczego - mówi Shareef Al Hashmi, p.o. dyrektora generalnego Abu Dhabi Airports. - Witamy Wizz Air z otwartymi ramionami i przygotowujemy się do realizacji ekscytujących planów przewoźnika w Abu Dhabi. Odwiedzający z Węgier, Rumunii, Polski i Bułgarii mogą korzystać z naszego nowoczesnego terminalu i doświadczać wyjątkowej arabskiej gościnności zanim wyruszą na zwiedzanie tętniącej życiem stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich - Abu Dhabi.

Bilety dostępne są już w sprzedaży na stronie przewoźnika. Na wszystkich kierunkach kosztują od ok. 549 zł w dwie strony.

Jak podaje przewoźnik, w przypadku wpływu zakazu podróży z powodu epidemii na datę rozpoczęcia lotów, klienci, którzy dokonali rezerwacji, otrzymają możliwość zmiany daty rezerwacji, pełny zwrot kosztów lub zwrot 120 proc. pierwotnej wartości rezerwacji na inne loty i usługi.

Abu Dhabi z Polski

Czy warto lecieć do Abu Dhabi? Oczywiście! Jeszcze pół wieku temu dzisiejsza stolica kraju była tylko niewielką wioską, a dziś to jedno z najbogatszych miast na świecie. To ważne centrum gospodarcze, finansowe i kulturalne, a także port morski i rybacki.

Źródło: Wizz Air

