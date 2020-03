Nowe kierunki z Katowic i Gdańska. Bilety od 89 zł

Linie lotnicze Wizz Air ogłosiły, że od czerwca wprowadzają dwa nowe kierunki z Polski. Z Katowic polecimy na Majorkę, a z Gdańska do kolejnego już miasta w Szwecji.

Malownicza Skellefteå

Skellefteå to miasto w północnej Szwecji, stanowiące bramę do Laponii. To idealny kierunek na wypoczynek w blasku niskiego zimowego słońca zarówno dla osób lubiących czuć rytm miasta, wielbicieli przyrody oraz rodzin szukających relaksu. Aktywnemu wypoczynkowi sprzyja bliskość 1500 jezior i 400-kilometrowe wybrzeże.