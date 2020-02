Nowy kierunek z Łodzi. Czarterem do Warny

Od czerwca lotnisko w Łodzi wzbogaci się o nowy czarterowy kierunek. Touroperator TUI wprowadza do oferty Warnę w Bułgarii.

Z Łodzi samoloty latają już do jednego bułgarskiego lotniska - Burgas. Do Warny będzie można polecieć od 28 czerwca w każdą niedzielę.

Warna to trzecie co do wielkości, po Sofii i Płowdiwie, miasto Bułgarii. Nazywana jest często morską stolicą kraju. Ciągnie się tu długi pas piaszczystej plaży, a latem słońce zapewnia 10-11 godzin opalania dziennie. Ale Warna to nie tylko plaże. Warto odwiedzić m.in. katedrę - Sobór Zaśnięcia Matki Bożej - wzniesioną w II połowie XIX w.