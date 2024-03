Nowość w stolicy. Inwestycja pochłonęła miliony

Przed tym wydarzeniem Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie zamieścił na swoim profilu na Facebooku wpis, którym zapraszał na otwarcie. Zrobił to jednak w ciekawy sposób, układając rymowankę. "Ostatnie szlify, by nie było lipy. Żadne zagrożenie nie doskwiera, bo na szczycie będzie kamera. Most lub kładka, to nie lada gratka, zapraszamy na 18 godzinę, weź ze sobą rodzinę" - czytamy.