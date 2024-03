Turysta z Hongkongu pływał w Wiśle. Nie wiedział o zakazie kąpieli i... nadchodzącym gradobiciu

Strażnicy miejscy z patrolu rzecznego zauważyli na wysokości Saskiej Kępy człowieka płynącego wpław przez Wisłę. Temperatura wody wynosiła 8 st. C. Funkcjonariusze podpłynęli do niego łodzią i wyciągnęli go na pokład. Pływak okazał się mieszkańcem Hongkongu.