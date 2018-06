Nowy plan Grecji. Turyści mają płacić podatki

Grecja planuje stworzenie wiosek turystycznych, w których obywatele Unii Europejskiej mogliby mieszkać przez 6 miesięcy i płacić w nich podatki. Jest to jeden z pomysłów na rozwój kraju, w którym Polacy uwielbiają wypoczywać.

Tygodniowa wycieczka do Grecji bez wyżywienia to koszt ok.400 zł. Natomiast tydzień ze śniadaniami wyniesie ok. 568 zł w ofercie last minute.