Nowy rozkład jazdy PKP. Sprawdzamy, co się zmieni

Świetne wiadomości mamy dla osób jeżdżących między Warszawą a Gdańskiem. Według nowego rozkładu jazdy PKP, czas przejazdu pociągami Pendolino między Trójmiastem a stolicą skróci się nawet o 20 minut. To dlatego, że na wybranych odcinkach kolej przyspieszy do 200 km/h.

– Podróż ze stacji Warszawa Centralna do Gdańska Głównego w przypadku najszybszego pociągu zajmie 2 godziny i 32 minuty, a do stacji Gdynia Główna – 2 godziny i 59 minut. Dzięki tej zmianie krótsze staną się także podróże z Trójmiasta do Krakowa. Najszybszy pociąg pokona tę trasę w 5 godzin – informuje PKP Intercity.