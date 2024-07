Nowy ulubieniec Polaków? "Bardzo mocno przyciąga przez cały rok"

Choć w czołówce rankingu kierunków, które wybierają Polacy na urlop, nie ma zaskoczeń, przodują Turcja, Grecja i Egipt, to dalej pojawiają się niespodzianki. Nowym ulubieńcem Polaków staje się Portugalia. - To właśnie Madera bardzo mocno przyciąga Polaków przez cały rok. Latem to oczywiście wybrzeże Algarve - tam bardzo chętnie latamy i od lat jesteśmy mocno zauważalną grupą turystów - przyznała w programie "Newsroom WP" Marzena German, ekspertka z Wakacje.pl.

