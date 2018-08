Nuda i zwątpienie, a potem szok i okrzyki radości. Spektakularny wyskok wieloryba

Turyści wypływający w rejs morski zawsze pragną zobaczyć legendarne pokazy wodne humbaków. Rzadko kto ma okazję zobaczyć je na żywo. A tym bardziej z bliska. Na wideo widać,jak wieloryb prawie wskoczył na łódź.



Humbak to jedno z największych zwierząt świata. Dorosłe wieloryby osiągają nawet do 17 metrów długości, a ich masa może przekroczyć 40 ton. Ich płetwy przypominają skrzydła, a głowa jest pokryta guzkami. To właśnie one tak często i spektakularnie wyskakują nad wodę, czasem nawet całkowicie się wynurzając. Kiedyś były obiektem polowań, dziś są obiektem obserwacji. Miłośnicy natury uwielbiają podglądać ich wodne pokazy, a w wielu miejscach na świecie są nawet organizowane nurkowania z humbakami.