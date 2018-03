Nudyści w łódzkim aquaparku. Powstanie dla nich specjalna plaża

W latach 80. łódzkie kąpielisko "Fala" słynęło z tarasu widokowego dla nudystów. Po długim czasie postanowiono reaktywować pomysł. Decyzję podjęli mieszkańcy, którzy mogli oddawać głosy, czy chcą stworzenia specjalnej plaży.

To już pewne. Od lipca amatorzy nagiego wypoczynku będą mogli relaksować się w aquaparku w Łodzi. Dotychczas mogli robić to dwa razy do roku podczas tzw. "nocy naturystów". Na to wydarzenie przyjeżdżali zainteresowani z całego kraju.