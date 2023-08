O czym musisz wiedzieć przed podróżą do USA. To nie jest oczywiste

Jak poruszać się po Stanach?

Zdecydowanie najlepszą i najpopularniejszą formą przemieszczania się po terenie USA jest jazda samochodem. Co ciekawe, auto można wypożyczyć na podstawie polskiego prawa jazdy. Istotnym warunkiem jest jednak minimalny wiek. Osoby mające poniżej 25 lat, chcące zasiąść za kierownicą wynajętych w USA samochodów, mogą to zrobić wyłącznie po uiszczeniu specjalnej opłaty dla "niepełnoletnich kierowców". Ponadto przed wyjazdem do USA, tak jak i przed podróżami do innych krajów świata, warto zwrócić uwagę na obowiązujące przepisy drogowe. W tym przypadku sprawa jest jednak bardziej skomplikowana, bowiem zasady mogą być inne w różnych stanach.