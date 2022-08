O to pytają turyści w Trójmieście. Parawany, delfiny i pogoda

Pytania o pogodę, łowienie ryb i molo

Przyjeżdżających do Gdyni interesowało nie tylko, czy da się popłynąć w rejs Darem Pomorza lub OPR "Błyskawicą", ile czasu zajmuje dojście na Westerplatte oraz jak daleko znajduje się... gdyńska starówka. Pytano również o to, która restauracja albo pub mają telewizor i Cyfrowy Polsat, czy w Akwarium Gdyńskim pływają delfiny oraz czy goście z Warszawy mogą łowić ryby na molo w Orłowie. Oczywiście nie brakowało bardziej typowych - choć trudnych - pytań, m.in. o to, kiedy spadnie deszcz, gdzie szukać bursztynów, która plaża jest najładniejsza podczas zachodu słońca czy gdzie można kupić parawany.