Ocean wyrzucił 1100 martwych delfinów. Były brutalnie okaleczone

Od stycznia Ocean Atlantycki wyrzucił na wybrzeże francuskie 1100 martwych delfinów. "W trzy miesiące pobiliśmy rekord ubiegłoroczny, wyższy od tego w 2017 roku, który już wtedy był najwyższy od 40 lat" - poinformował jeden z naukowców.

W piątek francuski minister ds. transformacji ekologicznej Francois de Rugy udał się do ośrodka w La Rochelle. Głównym powodem spotkania było działanie na rzecz obniżenia liczby umierających delfinów w Oceanie Atlantyckim .

Agencja poinformowała również, że wiele ssaków było brutalnie okaleczonych, m.in. miało obcięte płetwy. Natomiast ekologowie tłumaczą, że to częsta praktyka wśród rybaków , ponieważ nie chcą, aby zwierzęta niszczyły ich sieci.

Minister Francois de Rugy planuje rozszerzenie badań nad dźwiękowymi urządzeniami do odstraszania delfinów. Wysyłają one nieprzyjemne dźwięki, które zmuszają ssaki do odpłynięcia.