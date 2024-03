Odwiedził pomijany kraj. "Ceny znacznie niższe niż na all inclusive"

Pakistan z wielu powodów wciąż jest pomijany przez turystów. Paweł Kunz, dziennikarz i podróżnik, zachęca jednak do odwiedzenia tego oryginalnego i wyjątkowego kraju. - Pakistan nie jest drogim miejscem, wręcz jest jednym z najtańszych na świecie, jeżeli mówimy o regularnym podróżowaniu. Za dwutygodniowy wyjazd zapłacimy ok. 3-4 tys. zł. Jest to znacznie mniejsza kwota niż musimy wydać na dowolny wyjazd typu all inclusive - przyznał w programie "Newsroom WP".