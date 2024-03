Odwiedziła europejską stolicę. "Za lot zapłacimy tyle, co za bilet Intercity z Gdańska do Warszawy"

Wyjazd do Sztokholmu to idealny pomysł na spędzenie wolnego weekendu. Tym bardziej że bilety z Polski można kupić w bardzo atrakcyjnych cenach. - Polecam latać z Gdańska, dlatego że wybierając się ze stolicy Polski do Sztokholmu, musimy liczyć się z wydatkiem kilkuset złotych. Zauważyłam, że z Warszawy kursują zazwyczaj takie linie jak PLL LOT, KLM czy szwedzkie linie lotnicze, które gwarantują inną jakość, ale trzeba więcej zapłacić. Z kolei z Gdańska dolecimy tanimi liniami np. Ryanairem. Ja kupiłam bilet za 70 zł w jedną stronę. To tyle co zapłacę za bilet Intercity z Gdańska do Warszawy - przyznała w programie "Newsroom WP" Monika Sikorska z WP Turystyka. Zdradziła także, ile zapłaciła za ciastka i kawę na miejscu.