Odwiedziła jarmark w europejskim mieście. Zdradza ceny

Jarmarki bożonarodzeniowe ruszają pod koniec listopada w większości dużych miast w Europie. Dziennikarka WP odwiedziła ten w Sztokholmie, który rozpoczął się w weekend 19-20 listopada i potrwa do ostatniej niedzieli adwentu. - Nie jest tanio - przyznała w programie "Newsroom WP" Sylwia Król, która mieszka w stolicy Szwecji. - Ciężko będzie znaleźć jakąś pamiątkę poniżej 100 koron, czyli ok. 50 zł. Ręcznie robione wyroby czekoladowe to też 100-200 koron - wyliczyła. Dobrą wiadomość mamy dla miłośników grzanego wina - kubeczek tego trunku kosztuje w Sztokholmie tyle samo, co na jarmarkach w Polsce, czyli ok. 18 zł.