Odwiedziła kraj pełen winnic. "Fenomenalny czas"

Portugalia potrafi zachwycić. Zauroczona tym miejscem jest także dziennikarka Wirtualnej Polski, której zdaniem koniecznie odwiedzić trzeba Lizbonę oraz centralną część kraju, słynącą z winnic. - Tutaj jest aż pięć szlaków winiarskich. Wyobraź sobie winną turystykę. Cóż może być piękniejszego niż właśnie takie zwiedzanie regionu, poznawanie kultury i historii danego kraju? - mówiła w programie "Newsroom WP". Wizyta w tradycyjnej winnicy z oprowadzaniem po uprawach i piwniczkach, lunchem oraz degustacją win to koszt ok. 65 euro (ok. 290 zł) od osoby. Z kolei jedna lampka wina w restauracji zaczyna się od 3 euro (ok. 13 zł).