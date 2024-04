Odwiedziła wakacyjny raj przed sezonem. "Jest bardzo przyjemnie"

Chorwacja to od lat jeden z ulubionych kierunków Polaków. Turyści odwiedzają ją najczęściej latem, a jak zapewnia dziennikarka WP Turystyka, przed sezonem równie warto tam jechać. - W kwietniu jest średnio ok. 10 st. C więcej niż w Polsce. Dodatkowo słońce grzeje tak, jak latem. Jest bardzo przyjemnie. To idealny czas, żeby pozwiedzać - przyznała Iwona Kołczańska w programie "Newsroom WP". Dziennikarka wspomniała także o innych zaletach odwiedzenia tego pięknego miejsca przed szczytem sezonu turystycznego.