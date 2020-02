Ograniczenia dla pasażerów. Sprawdź, czy polecisz na wakacje

Z powodu epidemii koronawirusa w Chinach, kolejne państwa wprowadziły zasady ograniczające wjazd na ich terytorium. Ograniczenia dotyczą wszystkich osób, które w ciągu określonego czasu od daty planowanej podróży przebywały w Chinach. Wydały je m.in. Izrael, Singapur czy Malediwy.

Jak poinformowała Klaudyna Fudala z portalu Wakacje.pl, linie lotnicze zobowiązane są do wzmożenia kontroli pasażerów na lotach do takich krajów, jak np.: Izrael, Singapur, USA, Japonia, Korea Płd., Wietnam, Mauritius, Malediwy i Jordania. Pełną listę państw znajdziemy na stronie internetowej IATA.

- Kontrole obejmą m.in. sprawdzenie dokumentów i wywiady z pasażerami zarówno na lotnisku wylotu, jak i przylotu. W sytuacji, kiedy linie lotnicze nie wypełnią należycie swojego obowiązku, będą zobowiązane do zapewnienia powrotu do kraju wylotu pasażerom objętym ograniczeniem - mówi Klaudyna Fudala.

Co ważne, biura podróży nie będę mogły zrealizować wycieczki dla osób, których dotyczy ograniczenie wynikające z faktu przebywania w Chinach w ciągu ostatnich 2 tygodni. Ograniczenie obowiązuje do odwołania - zarówno na już wykupione wycieczki, jak i nowe rezerwacje.

- Same imprezy turystyczne i loty odbywają się planowo, a wszyscy pozostali klienci polecą na zaplanowane wakacje - uspokaja Klaudyna Fudala. - Jeśli będą przypadki klientów, którzy planują wyjazd do któregoś w wymienionych krajów, a w ciągu 14 dni prze wylotem przebywali w Chinach, biura podróży indywidualnie rozpatrzą wnioski o zwrot kosztów. Sytuacja jest nowa i dynamiczna, nie zostały więc jeszcze podjęte rozwiązania systemowe. Zależą one też m.in. od decyzji linii lotniczych.