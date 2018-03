Ograniczenia w Tadź Mahal. Koniec zwiedzania od zmierzchu do świtu

To nie primaaprilisowy żart. Od 1 kwietnia turyści na zwiedzenie Tadź Mahal w Indiach będą mieli tylko trzy godziny. Ograniczenie wprowadzono ze względu na tłumy ludzi odwiedzających mauzoleum.

Tłumy pod Tadź Mahal to standard (Shutterstock.com, Fot: Savvapanf Photo)

Dotychczas słynne indyjskie mauzoleum można było zwiedzać od rana do wieczora. Rocznie obiekt odwiedza nawet 7 milionów osób, a jak podaje Inspekcja Archeologiczna Indii każdego dnia bilety do Tadź Mahal kupuje ok. 50 tys. ludzi. A to ich zdaniem zdecydowanie za dużo.

Zdecydowali się ograniczyć liczbę odwiedzających, by pomóc pracownikom obiektu w ogarnięciu tłumów. Chcą też, by wszyscy którzy kupują bilety mogli w spokoju zwiedzać to niezwykłe miejsce wpisane na listę UNESCO.

Ponadto od lat eksperci twierdzą, że te tłumy mają wpływ na wygląd zewnętrzny kompleksu. Opierają się o niego, a nawet niszczą celowo marmurowy grobowiec, który i tak musi być regularnie czyszczony, aby zatrzymać żółknięcie z zanieczyszczonego powietrza

Nowe wytyczne dotyczą zarówno Hindusów jak i turystów. Osoby, które w Tadź Mahal będą chciały spędzić więcej czasu, będą musiały za to dodatkowo zapłacić.

Tadź Mahal w Agrze jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych zabytków na świecie i zaliczany jest do 7 nowych cudów świata. Wstęp dla turystów zagranicznych wynosi 1000 rupii, czyli ok. 55 zł. Największą grupę zwiedzających stanowią Hindusi, którzy za bilet wstępu płacą tylko 40 rupii (ok. 2 zł).

