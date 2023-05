Nowa inwestycja Ryanaira. Gigant podpisał umowę na zakup nowych samolotów

Sukcesy irlandzkiego przewoźnika

Zakup nowych samolotów to nie koniec sukcesów Ryanaira. Dziś media obiegła informacja, że wygrał on sprawę w sądzie Unii Europejskiej w Luksemburgu. Chodzi o Lufthansę, która otrzymała od UE dofinansowanie w kwocie 6 mld euro w okresie pandemii. Nie spodobało się to firmie Ryanair, która wraz z liniami lotniczymi Condor wniosła skargę.o stwierdzenie nieważności decyzji. Została ona rozstrzygnięta pozytywnie.