Okazja dnia. Bułgaria first minute - rezerwuj już dziś

Bułgaria od lat znajduje się w czołówce najpopularniejszych krajów na wakacje. Kusi niskimi cenami, słońcem i pięknymi plażami. Warto zdecydować się na opcję first minute i już teraz zarezerwować letnie wczasy – wówczas do wyboru mamy najwięcej ofert.

Bułgaria może pochwalić się linią brzegową o długości 400 km, z czego 1/3 to piękne, piaszczyste plaże. Otaczające je góry nadają krajobrazowi charakteru, a dużo słońca sprawia, że jest to wymarzony kierunek na nadmorski urlop. Przełom sierpnia i września to idealny moment na wakacje nad Morzem Czarnym – pogoda jest gwarantowana, ale za to nie będzie już męczących upałów.