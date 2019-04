Okazja dnia. Bułgaria przed sezonem

Początek czerwca w słonecznej i ciepłej Bułgarii? Przed sezonem Słoneczny Brzeg jest tańszy, a w wysoko ocenianym hotelu blisko piaszczystej plaży rozrywki dla dzieci, siłownia, SPA, baseny, pyszna kuchnia. W cenie przeloty z Krakowa i all inclusive.

Dzisiejsza atrakcyjna cena obejmuje zakwaterowanie w 4-gwiazdkowym hotelu (poleca go aż 95 proc. osób) oddalonym o 100 m od piaszczystej plaży w formule all inclusive, niedługie przeloty z Krakowa do Burgas oraz transfery na miejsce. Obiekt wyróżniają wysoki poziom obsługi hotelowej oraz bogata oferta SPA .

Czerwiec w Bułgarii to wspaniały okres: tuż przed sezonem wakacyjnym, przed najazdem tłumów, sporo tańszy, a już bardzo ciepły. Czeka na nas 25 st. C w ciągu dnia, 9 godzin pełnego nasłonecznienia dziennie oraz morze nagrzane już do 20 kresek. To idealne warunki do rodzinnego wypoczynku. Zwłaszcza, że na wakacjach w Słonecznym Brzegu oszczędzimy i spokojnie pozwiedzamy okolicę.