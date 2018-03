Okazja dnia. Rodzinny wyjazd do Paryża

Chcielibyście odwiedzić stolicę Francji, ale obawiacie się wysokich kosztów? Mamy coś dla was. Zobaczcie najważniejsze atrakcje Paryża oraz parki rozrywki za rozsądne pieniądze.

Wyjazd do Paryża na przełomie maja i czerwca to idealny pomysł na spędzenie długiego weekendu lub Dnia Dziecka (Shutterstock.com)

Paryż to bez wątpienia jedno z najpopularniejszych, ale też najdroższych miast świata. Dlatego wiele osób, nie chcąc przeznaczać na wyjazd fortuny, rezygnuje z podróży do francuskiej metropolii. Jednak są też "budżetowe" wersje wycieczek do słynnej stolicy.

Naszą propozycją jest 5-dniowa podróż w terminie 31.05-5.06. To idealny pomysł na spędzenie długiego weekendu lub Dnia Dziecka. Organizator zapewnia transport wygodnym i nowoczesnym autokarem oraz zakwaterowanie w co najmniej 2-gwiazdkowych hotelach ze śniadaniami. Wyjazd z Polski jest możliwy aż z 24 miast, w tym z Warszawy, Łodzi, Gdańska, Wrocławia, Katowic, Białegostoku czy Lublina (reszta miast w opisie oferty – wystarczy kliknąć w link poniżej).

Co będzie czekać was na miejscu? Zwiedzanie miasta: m.in. Muzeum Figur Woskowych Grevin, Katedra Notre Dame, Wieża Eiffla, wizyta w Aquaboulevar czy spacer po Polach Elizejskich. Ale to nie wszystko – w programie są też parki rozrywki: m.in. Disneyland i Asterix.

Koszt wyjazdu na stronie organizatora wynosi 1109 zł. Cena podstawowa nie obejmuje biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przejazdów komunikacją miejską oraz dodatkowych posiłków, napoi i wydatków osobistych. Orientacyjne ceny biletów wstępu wynoszą w przypadku osób dorosłych ok. 215 euro (ok. 903 zł), dzieci do lat 12 - ok. 165 euro (ok. 693 zł).