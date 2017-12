Okazja dnia. Święta w hotelu all inclusive w Egipcie za 1599 zł

Coraz więcej Polaków spędza święta pod palmami. Sprawdziliśmy, na co mogą liczyć ci, którzy na ucieczkę przed lepieniem uszek i przyrządzaniem karpia zdecydują się dopiero dziś. Okazuje się, że nie dość, że wybór jest spory, to ceny w tym roku są rekordowo niskie. Mamy dla was świetną ofertę wczasów w Egipcie.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Hurghada to najpopularniejszy wśród Polaków kurort w Egipcie (Shutterstock.com)

Co powiecie na święta all inclusive w 4-gwiazdkowym hotelu z dużą dawką słońca i temperaturą powyżej 25 st. C? Tygodniowe wczasy w obiekcie Sea Gull w Hurghadzie z wylotem w czwartek, 21 grudnia z Katowic kosztują od 1599 zł. Za niewielką dopłatą (60 zł) możemy też wybrać wylot z Gdańska lub Warszawy.

Dziś w Hurghadzie jest 28 st. C. Taka temperatura ma się utrzymać do końca tygodnia. Jeśli podczas świątecznych wczasów chcemy się wygrzać, Egipt jest strzałem w dziesiątkę.

Shutterstock.com Podziel się

Kraj faraonów zyskuje na popularności jak żaden inny kierunek. Najchętniej wybieranym kurortem jest zdecydowanie Hurghada. Znajduje się na wybrzeżu Morza Czerwonego, ok. 500 km od Kairu. Turystów przyciąga gwarantowaną pogodą – w najzimniejszym miesiącu średnia temperatura nie spada poniżej 22 st C., a często wynosi prawie 30 st. C. Kuszą też wspaniałe plaże oraz idealne warunki do nurkowania. W pobliżu znajdują się rafy koralowe.

Hotel Sea Gull znajduje się tuż przy piaszczystej plaży, w samym centrum Hurghady, w dzielnicy Sakkala i 10 km od lotniska. W pobliżu jest cenrum handlowe, bary, kawiarnie i sklepy.

Do dyspozycji gości są 3 baseny o fantazyjnych kształtach, 2 z nich podgrzewane w okresie zimowym, choć przy obecnych temperaturach nie jest to konieczne. Znajdziemy tu miniaquapark z 8 zjeżdżalniami dla dzieci i dorosłych. Na najmłodszych czeka plac i pokój zabaw, miniklub, dzienne i wieczorne animacje.

Czterogwiazdkowy obiekt ma 2 restauracje: główną Cleopatrę z kuchnią międzynarodową oraz Nefertiti z kuchnią międzynarodową i tematyczną, a także 2 restauracje á la carte i 6 barów zlokalizowanych na terenie całego kompleksu i na plaży.