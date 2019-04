Okazja dnia. Tajlandia we wrześniu tańsza niemal o 2 tys. zł

Wtorek to okazja dnia dla fanów egzotycznych klimatów. We wrześniu w Tajlandii spędzimy tydzień sporo taniej. W cenie również przeloty z Krakowa, śniadania oraz transfery. Jeśli zdecydujesz się dziś, oszczędzisz 38 proc., a rezerwacja jest darmowa.

Wakacje w Tajlandii

Dzisiaj proponujemy cały tydzień w Tajlandii aż o 38 proc. taniej . W cenie zakwaterowanie w bardzo dobrym i wysoko ocenianym hotelu 3-gwiazdkowym znanej i lubianej na całym świecie sieci Best Western tuż nad Oceanem Indyjskim, bufet śniadaniowy, loty z Krakowa na popularną wyspę Phuket i transfery na miejsce. Za egzotyczne wakacje zapłacimy o ok. 1924 zł mniej za każdą osobę.

Wrzesień na Phuket

We wrześniu w Tajlandii trwa pora deszczowa, co w praktyce oznacza wyższą wilgotność powietrza i mniej godzin słonecznych. Słupek rtęci spada poniżej 30 st. C w ciągu dnia, ale woda w oceanie jest równie ciepła, więc bez obaw, wykąpiemy się i ponurkujemy, a nocami nie zmarzniemy (24 st. C). W obiekcie miła obsługa i pyszne potrawy głównie kuchni azjatyckiej, ale nie tylko. Blisko stąd do miasteczka.