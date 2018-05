Okazja dnia: wakacje all inclusive w Hurghadzie już od 1860 zł

Egipt był hitem minionej zimy, a latem jest w pierwszej piątce najpopularniejszych kierunków. Kusi gwarantowaną pogodą i niskimi cenami. Czerwiec to świetny moment na wyjazd do tego kraju.

W poszukiwaniu atrakcyjnych ofert wyjazdowych przejrzeliśmy internet i znaleźliśmy świetną wycieczkę do Egiptu . Ta propozycja z pewnością przypadnie do gustu wszystkim łowcom cenowych okazji .

Tydzień w eleganckim, 5-gwiazdkowym hotelu Jaz Aquamarine z wyżywieniem all inclusive spędzimy już od 1860 zł*. To o ponad 1000 zł mniej niż w regularnej cenie. Oferta dotyczy podróży w terminie 14-21.06 z wylotem z Katowic (za dodatkową opłatą od 34 do 152 zł od osoby, także z Gdańska, Poznania i Warszawy).