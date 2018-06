Okazja dnia. Wakacje last minute w Hiszpanii za 1653 zł

Połowa czerwca to świetny moment na wczasy nad Morzem Śródziemnym. Wysokie temperatury, mniejsza liczba turystów w porównaniu do szczytu sezonu i atrakcyjne ceny. Jedną z najlepszych propozycji będzie południe Hiszpanii.

Mamy propozycję dla osób, którym marzy się spontaniczny urlop w dobrej cenie. Mowa o wczasach w 4,5-gwiazdkowym hotelu Playacaraya Spa , przecenionym z 3172 zł na 1653 zł (-48 proc.). Obiekt jest ulokowany w kurorcie Cartaya , tuż u ujścia rzeki Guadiana do oceanu.

Co ciekawe, region Costa de la Luz jest najbardziej na zachód wysuniętą częścią południowej Hiszpanii i jednym z najmniej znanych zakątków tego kraju. Obejmuje wybrzeże atlantyckie od Tarify, w pobliżu Gibraltaru, aż właśnie do ujścia rzeki. To idealne miejsce dla tych, którzy chcą uciec od tłumów i zobaczyć długie, dziewicze plaże.