Okazja dnia. Wczasy all inclusive na Zakynthos w świetnej cenie

O urodzie Zakynthos, greckiej wyspy na Morzu Jońskim, decyduje zachwycające wybrzeże, błękitna woda oraz dużo zieleni. Jeszcze kilka lat temu, żeby spędzić tam urlop, trzeba było wykupić drogie wczasy. Dziś ceny się zmieniły i na wakacje w tym zakątku nie trzeba wydawać fortuny.

Przejrzeliśmy oferty wczasów na słynnej wyspie. Mamy dla was prawdziwą perełkę: jesienne wakacje na Zakynthos w 4-gwiazdkowym hotelu Pelagos Zante z all inclusive za 2389 zł . Cena dotyczy wylotu z Warszawy 2 października. Wystarczy wpłacic tylko 30 proc. zaliczki, a za dziecko zapłacimy 50 proc. mniej.

O Zakynthos mówi się "najbardziej zielona z greckich wysp" . Kusi zielenią, ale także błękitem. Najbardziej charakterystycznym miejscem na wyspie jest Zatoka Navagio , nad którą leży słynna plaża z wrakiem statku. Pojawia się na wszystkich pocztówkach, folderach czy stronach internetowych o tym zakątku Wysp Jońskich. Stała się wizytówką nie tylko Zakynthos, ale także całej Grecji. Nie jest to jednak wyspa jednego widoku - wręcz przeciwnie.

Krętą trasą z miasteczka Anafonitria na północy wyspy dotrzemy do Porto Vromi - niewielkiej osady rybackiej. Zatokę, w której się znajduje, otaczają skaliste klify, a krajobraz jest bajkowy. Innym miejscem, które warto zobaczyć na Zakynthos, jest znajdujący się na południu wyspy półwysep Keri . Wioska o tej samej nazwie zachwyca starą zabudową - zobaczymy tu weneckie budynki i wąskie uliczki, przy których mieszczą się klimatyczne kawiarenki. Charakterystyczne dla tutejszego krajobrazu są liczne gaje oliwne - na półwyspie wytwarza się dobrej jakości oliwę z oliwek.

Do atrakcji należy wycieczka statkiem na wyspę Marathonissi oraz do przybrzeżnej groty. Będąc w Keri koniecznie trzeba wybrać się w okolice latarni morskiej - z okolicy roztacza się wspaniała panorama na skały Mizithres. Widok przypomina trochę wybrzeże Capri. Skały wystają z granatowego morza, a w pobliżu roi się od łódek, które z tej perspektywy wydają się być miniaturowe.

Hotel Pelagos Zante znajduje się w Tragaki, 50 m do publicznej, piaszczystej plaży wyróżnionej certyfikatem Błękitnej Flagi. Obiekt położony jest 7 km od miasta Zakynthos, stolicy wyspy. Przed wiekami nazywana była "Wenecją Orientu".

Do dyspozycji gości jest bezpłatny serwis plażowy i duży basen z hydromasażem. Przy basenie znajduje się bar objęty all inclusive. Na dzieci czeka miniklub (od 4 roku życia, 6 razy w tygodniu), plac i pokój zabaw.