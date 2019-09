Okazja dnia. Wczasy na greckiej wyspie Samos jeszcze we wrześniu

Czy są tu sympatycy greckich wysp? Już 25 września możemy polecieć z Katowic do uroczego hotelu na wyspie Samos o 27 proc. taniej.

Dzisiaj proponujemy podróż do Grecji do uroczego 3-gwiazdkowego hotelu Kampos Village Resort. Jest on położony w miejscowości Votsalakia, południowo-zachodniej części Samos, u podnóża góry Kerkis - najwyższego szczytu wyspy.