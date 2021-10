Omijany wakacyjny raj w Europie. Wyjdzie w końcu z cienia?

Słowenia - cuda przyrody

Rzeka o wręcz niewiarygodnej, turkusowej barwie 140-kilometrowa Socza przepływa przez Włochy i Słowenię. Po pokonaniu Alp Julijskich uchodzi do Zatoki Weneckiej koło Monfalcone. Dla turystów stanowi popularny cel wycieczek - panują tu doskonałe warunki do uprawiania raftingu. To także ulubione miejsce letniego wypoczynku - brzegi szmaragdowej rzeki oferują wspaniałe warunki do kąpieli słonecznych. Co ciekawe, Leonardo da Vinci jest autorem planów z 1500 roku dotyczących ufortyfikowania tej rzeki.