Opuśćmy świat mugoli. Londyn śladami Harry'ego Pottera

Dla miłośników wycieczek tropami bohaterów literackich czy filmowych Wielka Brytania to istny raj. Możemy podążać śladami Robin Hooda, Sherlocka Holmesa, pięknych sióstr Bennet, a nawet samego króla Artura. Młodsi turyści najchętniej jednak szukają miejsc związanych z czarodziejem, który podbija świat wyobraźni kolejnych pokoleń na całym świecie.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Ślady Harry'ego Pottera rozsiane są po całej Wielkiej Brytaniii (Archiwum prywatne)

Ślady Harry'ego Pottera rozsiane są po całej Wielkiej Brytanii. W Edynburgu możemy usiąść w kafejkach, w których J.K. Rowling tworzyła swoją magiczną sagę. W Szkocji zobaczymy też wspaniały wiadukt Glenfinnan, nad którym Harry i Ron lecieli Fordem Anglią Weasley'ów, czy Dolinę Glen Nevis, w której kręcono część scen gry w Quidditcha. Wśród najważniejszych miejsc w Anglii związanych z Harry'm trzeba wymienić Oxford (filmowe wnętrza Hogwartu), zamek Alnwick (błonia Hogwartu), czy Goathland w Północnym Yorkshire, gdzie znajdziemy stację kolejową Hogsmadae.

Na szczęście, aby porzucić na chwilę świat mugoli, nie musimy podróżować po całej Wielkiej Brytanii i rujnować domowego budżetu. Zdecydowanie najwięcej śladów czarodzieja znajdziemy bowiem w Londynie, do którego - przy odrobinie szczęścia lub wytrwałości przy poszukiwaniu biletów - polecimy nawet za 200 zł w obie strony. Może więc wykorzystać zbliżające się zimowe ferie i zaprosić dzieci do magicznego świata J.K. Rowling?

Archiwum prywatne Podziel się

Spacerując po Londynie, znajdziemy dziesiątki budynków, ulic czy skwerków, które uważni widzowie rozpoznają z filmowej sagi. To właśnie od nich najlepiej zacząć wycieczkę - największe atrakcje zostawiając sobie na koniec. Pierwsze kroki z pewnością warto skierować na ulicę The Strand, gdzie znajduje się Australia House, który zagrał bank Gringota. Z kolei zagłębiając się w Leadenhall Market, zbliżymy się do jednego z przejść do magicznego świata przy kultowej ulicy Pokątnej. Jeśli chcemy odnaleźć Dziurawy Kocioł, powinniśmy spróbować w "The Glass House" w Londynie.

Warto też przejść się po rozpiętym nad Tamizą Millennium Bridge. Choć w szóstej części przygód Harry'ego most został zniszczony przez śmierciożerców, dziś znów można po nim bezpiecznie spacerować.

Kolejnym miejscem, które warto, a zdaniem wielu trzeba odwiedzić, jest londyńskie ZOO. To właśnie tam w dniu urodzin Dudziaczka Harry przekonał się, że rozumie mowę wężów.

Miejscem, do którego każdy fan Harry'ego musi trafić, jest dworzec King's Cross, gdzie znajduje się sławna Platforma 9 3/4. Nie szukajmy jej jednak między peronami, a nieopodal wejścia. Jest wyraźnie oznaczona, a gdybyśmy nawet przegapili tabliczkę, nasz wzrok z pewnością przyciągnie wózek, a przynajmniej ta jego część, która nie przeniknęła jeszcze przez mur, by znaleźć się na peronie, z którego odjeżdża Hogwart Ekspres. Warto wiedzieć, że tuż obok platformy 9 3/4 znajduje się sklepik z pamiątkami. Kupimy tu niem wszystko. Od maskotek, pocztówek, słynnych fasolek wszystkich smaków i czekoladowych żab, po pełny strój ucznia Hogwartu. Ceny gadżetów związanych z młodym czarodziejem niestety nie są niskie i warto się na to przygotować. Zobacz też: Harry Potter kończy 20 lat

Archiwum prywatne Podziel się

Kulminacyjnym punktem wielu wycieczek śladami Harry'ego Pottera jest wizyta w Warner Bros Studio, gdzie kręcono większość filmowych scen, a które dziś stanowi gigantyczne i absolutnie fascynujące muzeum młodego czarodzieja. Wizytę w studio najlepiej wcześniej zarezerwować. Mimo bardzo wysokich cen (blisko 40 funtów za bilet normalny), zainteresowanie jest spore i zazwyczaj bilety wykupione są na kilka dni do przodu. Umawiając godzinę wejścia, weźmy pod uwagę, że muzeum jest naprawdę ogromne i z pewnością spędzimy w nim kilka godzin. Ponieważ nie ma limitu czasu i większość zwiedzających nie spieszy się z opuszczeniem budynku, najluźniej jest rano. Popołudniu w salach zaczyna robić się dość tłoczno.

Żeby dotrzeć do studia znajdującego się na obrzeżach angielskiej stolicy, zarezerwujmy sobie sporo czasu. Najłatwiej dostać się tam, jadąc pociągiem z Euston Station do Watford Junction, skąd odjeżdżają specjalne "magiczne" autobusy oklejone fotosami z filmu.

Podczas pierwszej części zwiedzania goście dzieleni są na grupy i odbywają krótką wycieczkę z przewodnikiem. Po wysłuchaniu słów wstępu i obejrzeniu krótkiego filmu, przed zwiedzającymi otwierają się przepastne wrota Wielkiej Sali Hogwartu, prowadzące do samego serca magicznego świata.

Archiwum prywatne Podziel się

Wierni fani z pewnością wiedzą, czego mogą się w nim spodziewać. Jest oczywiście zamek, jest ulica Pokątna, są wspaniałe filmowe rekwizyty, stroje, gabinety nauczycieli, ożywione wyobraźnią Rowling niesamowite stworzenia, latające miotły i wszystko to, co mogliśmy podziwiać w filmach. Studio Harry'ego Pottera nie jest jednak zwyczajnym muzeum, w którym eksponaty ukryte są w gablotach. Na latającą miotłę oczywiście można wsiąść, podobnie na motocykl Hagrida, czy do Błędnego Rycerza… Przed wejściem do domu wujostwa Harry'ego na ramieniu gości może usiąść sowa, a mandragory faktycznie wrzeszczą wyciągane z ziemi.