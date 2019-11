WP Turystyka Poczta WP Pilot Program TV Menu Wakacje.pl

Opuszczony "Disneyland" w Alpach. "Karma zawsze wraca" To miał być "alpejski Las Vegas", atrakcja porównywalna rozmachem z Disneylandem. Jednak włoski park rozrywki dziś przypomina miasto duchów.... Rozwiń Siema Witajcie na następnej wypraw … Rozwiń Transkrypcja: Siema Witajcie na następnej wyprawie dzisiaj wybraliśmy się na kolejną wyprawę aby aby pochodzić po alpejskich Trochę jagódki i trochę złapać świeżego powietrza ale nie mielibyśmy sobą gdybyśmy czegoś nie odkryli jesteśmy w mieście Konsola No przepraszam Trochę mi się łamie język jest wczesna godzina Opuszczone miasto zabawek Czyli to co misie lubią najbardziej zapraszam na wyprawę śmigam Eksploracja miasta kątową Wesołe miasteczko po którym już niewiele zostało na miasteczku właśnie tutaj było to Wcale nie dziwię Chciał takie miejsce zakładać wesołe miasteczko Już tego nie zostało miasteczko 2007 zostało kompletnie zniszczony przez nielegalną Ten cały budynek został Już była taka księga na trasie to po drodze się więcej rzeczy działo a na tym za chwilę Musimy uważać z tego względu że niby tutaj nie można wejść i przepraszam Wykiwać no ale cóż no przejdziemy zobaczymy ja mam tutaj Jakieś pojedyncze pomieszczenia Świetny widok narka mam gdzieś na GoPro to wszystko Wszystko się łapie spróbuję Widok Montreal to jest przepiękny ja wcale się nie dziwię że twoje ktoś cię Zakładać bo Centrum rozrywki Ale to bardziej jest to co zostało tak naprawdę z tego centrum rozrywki jesteśmy 1 zł Jeden z budynków które miały posłużyć się powstał do centrum handlowe obok jest ta słynna wieża tego minaretu Wygląda jak ona Czemu jakieś strzałę to słyszy A co Środkowa Bo tak naprawdę w lesie masz samochód nie może być Schody To też się tam pokazywać za bardzo bo tam też jest klasztor jak widzieć Tutaj ta mała wiesz Tam chodzą też zakonnice jak nas zobaczył No to sądzę że wezmą karabin Eli Dlatego wolę chodzić lekko po prostu Zaraz będę widocznie Choinka święta Szybko trzeba Puść cały Ciągle kogoś to słyszę ale teraz to może być równie Michał też gości nie pomaga Niestety Kuba nie mógł tutaj być z nami Zobacz jaki widok Czegoś takiego warto czasem przyjeżdżać Takie miejsce Dobra to jest to weź się na ty wiesz że wszystko przed nami Też trzeba powiedzieć jak to się wszystko zaczęło pewnie Łukasz też będzie o tym mówił ale mniejsza z tym ogólnie w 62 Mario bagno właściciel wszystkich posiadłości które tutaj były bo to była mała wioska Ludzie tutaj zbierali kasztany jeżeli z roli stwierdził że zdrowi tutaj bardzo Między innymi chodzę po centrum handlowym tego parku tego parku rozrywki teraz Jakiego plan się ziścił ale tylko w połowie dlatego że Niebawem po tym jak otworzył ten park rozrywki ze względu na lawiny bo jak będziecie znajdują się w górach Dojazdowa została to ty kompletnie zniszczona tak ja nosiłem odbudować nigdy nie odbudowano od tamtej pory Park rozrywki zaczął niszczyć IV 95 Ostatecznie przestał istnieć Problem z wejściem z tego co widzę na to Ale może nam się uda więc warto spróbować Ale to co Zrobili Dla czystego sumienia A czystego sumienia Spróbuję ja później możesz spróbować Znając życie na próbowałem się kończy ale jakby Kabiny Hutnik gabinet VIP No tak ciężko to widzę Władysławowo nad nie bierze to fajnie było Nie No co nie ma Pomijając to że nie uda nam się wejść na wieżę to nie zastanawiam się czy miasto zabawek jest to Tak naprawdę Lunapark człowiek 62 o nazwie bagno chciał tutaj wybudować Wesołe miasteczko tak Mario bagno wesołe miasteczko niestety przez Seria niefortunnych zdarzeń no To co wybudował ale tak naprawdę bardzo szybko musiał zamknąć zł internet ale wiecie co niektórzy Karma zawsze wraca I coś w tym jest ponieważ przez wiele setek lat było tutaj zwykłe silne taki typ Miasteczko w którym żył kilkaset osób 62 właśnie bagno Podoba mi się to nazwisko to miejsce już dosyć mocno zniszczone tak naprawdę zostały same I pozostałość Po Lunaparku zrobił swoje i ludzi Przede wszystkim zrobili swoje wesołe miasteczko Powiem to miasteczko jest Co to miejscowość jest Miasto zabaw Żadnych zabezpieczeń znaleźliśmy w zeszycie Teraz mi klimat wschodzącego słońca świat Wyobraża sobie wydać 22 miliony Po to żeby wyburzyć miasto żeby budować Wrocławiu Która po chwili tak i tak przez upada No oczywiście o tym nie wiedział ale zobacz też takiego musiałbyś wizjoner To nie jest takie proste że stwierdzić a wyrzucę wszystkich mieszkańców trzystu którzy tutaj byli wybuchowy buduje wesołe Ładny widok jest to wszyscy to przyjadę W ogóle Wyobraź sobie sytuację że wstajesz rano Wypijesz kawę w miejscowości Mam mam Mam plan Dobra leć tam a ja za chwilę po Się nie zabił Łukasz jeszcze się na mszy Adam poprawa można rozerwana kieszeń Zobaczcie co w oddali Coś na wzór minaretu Ponieważ Centrum miało być robione właśnie w stylu Arabskim I tam widać Łukasza ale słonko ładnie dogrzewa w Polsce teraz mamy pewnie koło 13:14 stopni A tutaj już ze 20 Zastanawia mnie jedna rzecz Patrzę Takich malutkich pomieszczenia Za chwilę wejdę do środka i pokazywał mi Wyglądają one wszystkie Takimi kratami jakby przemysłowymi otoczone Tak jakby tutaj był Sklepy z wartościowego właśnie bo przeważnie coś takiego się zamyka Jeżeli dobrze kojarzę Duże centra handlowe właśnie gdzie jest jakiś mały stanowi Prężyć się na pewno że coś się przyda jakieś gadżety Spierda One są zamykane Avida DEKRA Mały członek ładnych 10 lat czyli mogłoby z okresu Mogłyby Właśnie to są te kraty o których mówiłem Festina Lepszy wstanie Alf Do środka Ale cóż możemy być Skąd Ottanta Co ty robisz W sumie to uciekłeś mi z kadru właśnie ale co tam trzeba się poświęcić żeby złapać cały pejzaż Zła Zobaczcie piękne widoki Tam Alpy a tutaj Łukasz sobie drzemkę Hello Nikt nie wrzody nie doceni po świętach A waliło kubskiego Wszystko w graffiti wszystko pomarszczona Klasyka gatunku Czyli jest niczym wszystko bo przecież to jest niczym Ciekawe Fajne pomysły Widać że tutaj sporo Co musi na niego przychodzić po prostu żeby sobie Choćby przenocować Ale Muzyka energiczna są ogromem niestety Jak zwykle takich No niektórzy mieli tutaj widać że kunszt artystyczny i tak graffiti Niektóre są ładne Nie polecam nie namawiam Nie róbcie czegoś takiego zostawiajcie miejsca takie jakie były a tam Nie namawiam ale powtarzam w kółko oglądaj Oglądajcie urbeks historia Wbijajcie na Instagrama urbeks historia podłoga official tam daleko jest właśnie mój brat który rok No i co za reklamowa liśmy się ale najważniejsze że teraz to książka kupuj Książkę Czytajcie mam nadzieję taki sposób możecie nas wspierać No cóż mam nadzieję że lubicie nasze filmy Wspierać a my się wam odwdzięczymy kolejnymi fajnymi produkcjami a my idziemy na tą Coś Wioski Dziecięce jak i teraz nie chce się wielki ale tam został kościół który chyba jedyna jako przetrwał Jeszcze tam pójdziemy Nie wiem co to może być A jest jakiś plac Na początku myślałam że to może być coś na wzór basenu ale tutaj mogę wyjść po prostu jakieś Palemki Co ja mówię parasolki Właśnie brak kawy i trzy godziny snu parasolki knajp Pewnie tutaj się wchodziło bo zaplecze kulinarne Google Dookoła gdy był badek Tutaj było właśnie parasolki Jakieś Nie wiem 95 podobno To zamknęli 24 5 lat temu mógłbym jeszcze Zostało mi już tylko to co widzicie sami ale też nie jest najgorzej bo jest tutaj pięknie to Lombard Go nie rób tego Poleciał gdzieś tutaj Zobacz Pewien paradoks Zwierzaków Osoba nie widać bo jest za A jaki 100 metrów obok Tam Zwierzę minaret No i Jakoś ze sobą mogę Tam to jest prawdziwy kościół Siema budowlane Medal Stacja Opluty Oplot Jakie Pnącza Fajnie to wy Zobacz no kurde zobaczcie Coś po włosku ale tam na pewno będziemy Jakby co dzień dobry bondziorno Danielka Ale A za ile to czasu stoi to jest może nawet nie tyle powietrze zeszło Co To na bank jest właśnie do lat 8 To funkcjonowało Mario Bros Mirroring Dawaj Co się stało Żeby się nie okazało że chodzimy po tym magazynie Nie wiem czy to jest prywatny magazyn Nie wygląda Przynajmniej zawsze to jest jakaś kiedyś maszyna No Właśnie Szlifowanie Gorączka Kiedyś też praca Parku rozrywki No właśnie też musimy się wam pochwalić Pracowaliśmy w parku rozrywki Może byśmy hamburger Sprzątanie ale też były Byli ludzie Też mieli takie No więc możliwe że to właśnie jeden z takich Jeżeli Zobaczę tutaj Jednak jest trochę zadbamy o bezpieczeństwo wszystko tutaj jest po kratowa Zakaz wjazdu i tak Się za bardzo nie przyjmuje Odjeżdżam tutaj samochody które pilnują Ale zastanawiam się w jakim budynku teraz jest nie ma sensu Bystra Drzwi Duże duże szyby Prawdopodobnie jesteśmy w jakimś danej restauracji Albo Tutaj są trzy historie które właśnie łączą Tomie Najpierw było to małe cenne włoskie miasteczko Później Dom rozrywki Wizjonera bądź szaleńca można nazwać do Nie tak A na końcu Bo spokojnie Star Kurde Takie małe niepozorne budynki czasem bo to jest taki budynek Ubocze który mieliśmy odp A naprawdę fajne fajne rzeczy to można I tutaj kończy się nasza Wyprawa po mieście zabawy Miejsce Historia Naprawdę Historie ale cały czas włoski Zgadza się pan Bug Zniszczył wioskę Wybudował Coś takiego ja To co mamy za plecami ale nie będzie Spadamy lecimy dalej na włoską przygodę No i co