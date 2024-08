Ostatni dzień wakacji nad Bałtykiem. Nikt nie chce myśleć o końcu lata

Tegoroczne wakacje nieubłaganie dobiegają już końca. Polacy nie chcą jednak myśleć o powrocie do szkół i prac. Wykorzystują urlopy do ostatnich chwil. Widać to chociażby na gdańskiej plaży w Brzeźnie, gdzie w ostatni dzień wakacji, i to dodatkowo w godzinach popołudniowych, nie brakowało wypoczywających. Uśmiechnięci turyści opalali się, grali w siatkówkę plażową i pływali w morzu. Do takich aktywności zachęca także pogoda, która u schyłku wakacji dopisuje.