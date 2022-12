Oszustwa noclegowe. Na co zwrócić uwagę, by nie paść ofiarą krętaczy?

Okres świąteczno-noworoczny to czas, w którym chętnie wyjeżdżamy w góry czy nad morze. Jak rezerwować nocleg, by nie paść ofiarą oszustów? Karol Wiak z portalu Nocowanie.pl w programie "Newsroom WP" zwraca uwagę na kilka kwestii, którym szczególnie powinniśmy się przypatrzeć przed dokonaniem wpłaty za nocleg. - Niepokojące mogą być np. zdjęcia. Oszuści najczęściej posługują się takimi ujęciami, które nie prezentują całości. – wyjaśnia Wiak. Tłumaczy także, co jeszcze powinno wzbudzić w nas podejrzenia wobec osoby wynajmującej obiekt noclegowy.