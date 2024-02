Państwo w Afryce zniosło wizy. Można oszczędzić pieniądze i czas

Gorące serce Afryki

Malawi to stosunkowo mały kraj nazywany "gorącym sercem Afryki". Leży we wschodniej części kontynentu, bez dostępu do oceanu, co prawdopodobnie spowodowało, że turystyka nie rozwinęła się tutaj tak dobrze jak pobliskiej Kenii, czy sąsiadującej Tanzanii.