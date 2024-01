Teraz jest tam 30 stopni. Ceny wycieczek spadły o 1000 zł

Gdy za oknem temperatury niebezpiecznie zbliżają się do zera, to wielu Polaków nie myśli wcale o tym, gdzie wybrać się na narty, a raczej dokąd uciec przed zimą. Ci, którzy marzą o podróży do Afryki, mają ku temu idealną okazję, bo wycieczki last minute do Kenii są teraz bardzo tanie.