Para chciała wyłudzić odszkodowanie od biura podróży. Wpadli przez Facebooka

Dwójka kulturystów pozwała hotel i operatora. Firma straciła przez fałszywe oskarżenia ponad 200 tys. złotych.

Kłamstwo wyszło na jaw przez portale społecznościowe. Na Facebooku zamieszczali zdjęcia, na których widać, jak dobrze bawili się na wakacjach. Nie brakuje również fotografii przy suto zastawionym stole, co sugeruje, że opisywane przez nich problemy żołądkowe były wyolbrzymione. Przedstawiciel operatora zaznaczył, że podczas ich pobytu nie było żadnych skarg ani incydentów. Sprawę złożyli dopiero 10 miesięcy po powrocie, ale powagi sytuacji dodawały zaświadczenia lekarskie o ich stanie zdrowia.

Para w końcu przyznała się do oszustwa. Sędzia zagroził im, że mogą trafić do więzienia. Miałoby to być przestrogą dla osób, które próbują w łatwy sposób zarobić pieniądze pozywając biura podróży.