Para z Belgii odkrywa nowy wymiar podróżowania. "Bo życie jest lepsze bez ubrań"

Nie mają problemu z wypchanymi walizkami i nadbagażem na wakacjach. Tam, gdzie jest to możliwe, podróżują nago. Ich profil na Instagramie śledzi ponad 30 tys. osób, a o parze, która wybrała niekonwencjonalny sposób na zwiedzanie świata, piszą największe media na świecie.

Nickowi i Lins z Belgii przyświeca motto: "Bo życie jest lepsze bez ubrań". I tymi słowami witają czytelników na swoim blogu. Są parą trzydziestoparolatków i kochają podróżować. Kilka lat temu odkryli, że ich sposób na zwiedzanie świat to nagość.

Ich spostrzeżenia są bardzo ciekawe, dlatego dzielą się nimi w sieci. "Podczas podróży po Francji i Włoszech w 2016 r. wielokrotnie zdarzało się, że w ośrodkach dla nudystów byliśmy najmłodsi. Nie, że mamy coś przeciwko różnicom wieku, ale zaczęliśmy się zastanawiać. Czy naturyzm jest zarezerwowany dla starszych? Co sprawia, że młodzi ludzie trzymają się z dala od naturyzmu? Czy to wciąż jakiś rodzaj tabu? A może powoduje nimi wstyd?" – opowiadają Nick i Lins. I dodają: "Szukamy odpowiedzi na te pytania. I chcemy informować ludzi o nudyzmie, przekonać ich, że nie jest to skupisko zboczeńców, ale po prostu świetna zabawa".