Para zdemolowała pokój hotelowy w Sopocie. Ochrona była przerażona

8 lutego sopoccy kryminalni doprowadzili 36-latka na posiedzenie aresztowe, w trakcie którego sędzia przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował trzymiesięczny areszt tymczasowy również wobec mężczyzny. Uczestniczenie w obrocie znaczną ilością substancji psychotropowych to przestępstwo, za które grozi kara od dwóch do 12 lat pozbawienia wolności, natomiast za uszkodzenie mienia grozi do pięciu lat więzienia.