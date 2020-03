Parowozy wróciły na tory w Wielkopolsce. Zastąpią rozbite szynobusy

Jeśli przejeżdżając przez Wielkopolskę zobaczycie na peronie parowóz, to nie myślcie, że cofnęliście się w czasie. Koleje Wielkopolskie poinformowały o uruchomieniu trakcji parowej na dwóch trasach.

W soboty pociągiem z parowozem można pojechać na trasie Poznam - Wolsztyn. W dni robocze parowozem zamiast szynobusem można pojechać zaś z Wolsztyna do Leszna o godzinie 15:49, a także z Leszna do Wolsztyna o godzinie 17:05 aż do 13 marca. Wyjątkiem będą dni od 24 do 26 lutego.