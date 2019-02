Awantura w Poznaniu. Poszło o dworzec kolejowy

W Poznaniu toczy się spór o budynek starego dworca kolejowego, który PKP chce wyburzyć. W styczniu podpisano umowę na projekt nowego gmachu. Władze miasta są przeciwne tej decyzji. Ponadto obiekt znajduje się on pod ochroną konserwatora zabytków.



Temat wyburzenia budynku starego dworca PKP w Poznaniu pojawił się już w 2013 roku. Głównym powodem było otwarcie nowego dworca w galerii Avenida. Tłumaczono wówczas, że to tańsze rozwiązanie niż kompleksowy remont.

Teraz powrócono do tematu sprzed lat. W styczniu PKP podpisało umowę na projekt nowego gmachu i wyburzenie starego. Jednak władze miasta są przeciwne tej decyzji. Tłumaczą, że powinien on zostać wyremontowany.

Stacja kolejowa wraz z otoczeniem stanowi element zespołu urbanistyczno–architektonicznego najstarszych dzielnic Poznania. W 1982 r. obiekt wpisano do rejestru zabytków .

Do tej pory do biura konserwatora nie wpłynął żaden wniosek. Władze miasta sprzeciwiają się wyburzeniu i chcą przywrócić stary dworzec kolejowy do użytku.